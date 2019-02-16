A Milli Takım Teknik Direktörlüğü teklif edilirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğini

"BÜYÜK TAKIMLARIN YAPMAMASI GEREKEN HATALAR"

"BECERİ, KONSANTRASYON OLMADIĞI ZAMAN..."

RAKİPLERE "HAKEM" ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

"ADEM LJACIC KAGAWA'NIN ÖNÜNDE"

"BU HATAYA NASIL SAKİN KALACAĞIZ?"

"ANORMAL ŞEYLERE NORMAL DURULMASI MÜMKÜN DEĞİL"

QUARESMA İÇİN İLGİNÇ BİR AÇIKLAMA

Teknik Direktörü, Malatyaspor deplasmanında 2-1 kazandıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.Yayıncı kuruluşa mücadeleyi yorumlayan Güneş, "Malatya sahasında zor bir takım, 1 maç kaybettiler, az gol yiyen bir takım. Maçın tamamında hak ettiğimiz bir maçtı. Sahasında az gol yiyen bir takıma karşı oynadık. Bugün Kamara ve Bifouma yoktu. Kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı. Maçın tamamına baktığımızda hak ettiğimiz bir maçtı. Bir ara farka gidecek maç, kaçırdığımız gol sonrası beraberliğe gelDİ." dedi.Deneyimli teknik adam, yapılmaması gereken hatalar yaptıklarını belirterek, "Bugün hem gol kaçırma örneklerini, hem de kolay gol yeme örneğini gösterdik. Hücumda zaaflarımız vardı, büyük takımların yapmaması gereken hatalar yaptık. Oyundaki hataları düzeltmek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı"Kaçan golleri neye bağlıyorsunuz?" sorusuna Şenol Güneş, "Beceri olmadığı zaman, konsantrasyon olmadığı zaman her şey olur. İstekle, o heyecan, şartlar ne olursa olsun kaçan goller başarısızlıktır. Herkesin kaçan gollere hayıflanması yerine gerekenleri yapması gerekiyor." yanıtını verdi.Yeni MHK'nın adaletli olmasını umduğunu söyleyen ve rakiplerin hakem isyanlarına gönderme yapan deneyimli hoca, "Hakemin bugün skorun bizim lehimize olmasına bir katkısı olmadı, olmasını da istemem zaten. Yusuf Namoğlu hizmet etti yönetimiyle birlikte, şimdi yeni bir MHK kuruldu, göreceğiz. Herkesin beklentisi hakemlerin tarafsız yönetmesi. Biz çok puan kaybettiğimizde hakem hatalarını gündeme getirmedik. Herkes giden maça değil de, gelecek maçlara yatırım yapmaya çalışıyor. Kazanan var, kaybeden var, o da doğru değil" dedi.Adem Ljajic'in Shinji Kagawa'ya göre önde olduğunu belirten siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, "Fiziksel ve oyun performansı olarak Adem Ljajic çok önde. Kagawa'yı da görmek için oyuna aldım ama beklediğimin altında oynadı. Bir ara sahada 10'a 10 kaldık. Skor ne olursa olsun kendini göstermesi ve oyunu yönetmesi gerekiyordu. Yetenekleri var ama verim çok önemli. Hafta içerisinde oynayıp oynamayacağına bakarız." diye konuştu.Güneş, Adem Ljajic'in gördüğü sarı kartla ilgili, "Golü attığın pozisyonda gereksiz kart görüp takım 10 kişi kalıyorsa bunun cezası var ama bu yetmiyor. Bir oyuncuyu oynatmadığın zaman morali ve sinirleri bozuluyor. Bunu kabul etmiyor ama kendisi böyle bir hata yaptığı zaman biz ne yapacağız? Nasıl sakin kalacağız? Mümkün mü? Hata yapmıştır." ifadelerini kullandı.Maç içerisindeki gergin tavrıyla alakalı soru üzerine Güneş, şöyle konuştu:"Sahada anormal şeyler olunca insanın kenarda normal durması doğal değil. İkinci yarının başında 3 dakikada 3 gol kaçırdık. İkinci golü atıp oyunun kopması gereken yerde beraberlik golünü yedik. Sakin kalmaya çalışıyorsun ama saha içerisinde adrenalin yükselmesi oluyor. Kabul edilebilir bir taraf yok, sinirliydim. Gol kaçırmak veya yemekten çok basit top kayıpları yaptık. Bazı oyuncular kendi adına oyunu kurmak isterken topu rakibe verip onları oyuna ortak etmiş oldu. Buna sinirlendiğim doğrudur."Ricardo Quaresma'nın takımda kalıp kalmayacağı sorulan Güneş, "Yarın kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği burada hiç belli olmuyor. Quaresma Fenerbahçe derbisinde oynar mı, şu anda bir şey söyleyemiyorum, gelişmelere göre değişir" diyerek toplantıyı noktaladı.