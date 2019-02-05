  •  
    'Tolgay'ın ki çok aptalca, Rıdvan için köpürdüler..'
  •  
    Hala TRANSFER şansını elinde tutan 30 futbolcu
  •  
    Terim'i bekleyen telaş! Tribüne kimler gidecek?
  •  
    G.Saray'a Trezeguet için rakip çıktı! İngiltere...
  •  
    Arsenal'de Mesut Özil için Devler Ligi kararı...

Şenol Güneş'in Caner Erkin kararı!

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında oyundan çıktıktan sonra yaptıklarıyla tepki çeken Caner Erkin'in siyah-beyazlı takımda gözden çıkarıldığı iddia edildi.

Kaynak: Güneş
Şenol Güneş'in Caner Erkin kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2019 11:38
Beşiktaş'ta sezon başından beri istenilen performansı bir türlü sahnelemeyen Caner Erkin bardağı taşırdı.

Sakatlığından dolayı devre arası kampında da tam randımanlı çalışamayan milli oyuncu, formsuzluğu nedeniyle oyundan çıkarılması sonrası yaptığı hareketler nedeniyle Şenol Güneş'in sabrını taşırdı.

Caner Erkin'in formsuz olduğunu kabul etmemesi ve idmanlarda da yeterince çalışmaması üzerine uyarılan 30 yaşındaki oyuncuyla sezon sonu yolların ayrılacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlı takımda Caner Erkin'in sözleşmesi 2020'de bitiyor. Ancak Şenol Güneş, gelecek sezon Caner Erkin ile çalışmayı düşünmediğini yönetime bildirdi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için