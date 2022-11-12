Şenol Güneş'in, Mert Günok'a güveni yüksek

Türkiye Kupası'nda kalesini Ersin Destanoğlu'na devreden Mert Günok, Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte yerine dönüyor. Tecrübeli ismin hem maçlardaki hem de takım çalışmalarındaki formundan memnun olan teknik ekip, yarın maça Mert'le başlayacak.



Geçen sezon çapraz bağlarından yaşadığı sakatlık sonrasında yeni döneme hazır bir giriş yapan Mert Günok, Valerien Ismael tarafından değerlendirilmemişti. Tecrübeli file bekçisi, takım çalışmalarındaki etkili görüntüsüne rağmen yedek kalmaya devam etmişti. Başarılı eldivenin kaderi, teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesi sonrasında değişti. Süper Lig'de oynanan Ümraniyespor ve Galatasaray karşılaşmalarında ilk 11'de oynayan Mert, Türkiye Kupası'nda ise formasını Ersin Destanoğlu'na devretmişti.



Duyulan güven tam!



Genç kaleci, 4. Tur mücadelesinde Serik Belediye'yle oynanan müsabakada ilk 11'de görev yapmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig'de yarın oynanacak Antalyaspor müsabakasında eldivenleri Mert Günok'a verecek. Deneyimli ismin hem maçlardaki hem de takım çalışmalarındaki performansından gayet memnun olan Güneş'in, Mert'e duyduğu güven sebebiyle başarılı ismi sahaya sürmeye devam edeceği ifade edildi.





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