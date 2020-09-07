Şenol Güneş basın toplantısını kısa tuttu!

A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında soru sorulmaması üzerine: "Bunun için mi geldik buraya!"
Basın toplantısında maçın değerlendirmesini yaptıktan sonra basın mensuplarından soru gelmeyince 'Soru yok mu?' çıkışını yapan Güneş, "Bunun için mi geldik buraya?" diyerek basın toplantısını kısa tuttu.
Basın toplantısında maçın değerlendirmesini yaptıktan sonra basın mensuplarından soru gelmeyince 'Soru yok mu?' çıkışını yapan Güneş, "Bunun için mi geldik buraya?" diyerek basın toplantısını kısa tuttu.