Şenol Güneş basın toplantısını kısa tuttu!

Milli Takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, Sırbistan maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında soru gelmemesine tepki gösterdi.

Şenol Güneş basın toplantısını kısa tuttu!
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07 Eylül 2020 00:13
A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında soru sorulmaması üzerine: "Bunun için mi geldik buraya!"

Basın toplantısında maçın değerlendirmesini yaptıktan sonra basın mensuplarından soru gelmeyince 'Soru yok mu?' çıkışını yapan Güneş, "Bunun için mi geldik buraya?" diyerek basın toplantısını kısa tuttu.



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