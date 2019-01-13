Semih Güler, Adana Demirspor'da

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Eskişehirspor'la yollarını ayıran stoper Semih Güler'i kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşme imzalanan Semih Güler'in, Antalya kampına katılarak çalışmalara başladığı kaydedildi.
24 yaşındaki Semih Güler'in ligin ilk yarısında Eskişehirspor'da 17 maça çıktığı belirtildi.
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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşme imzalanan Semih Güler'in, Antalya kampına katılarak çalışmalara başladığı kaydedildi.
24 yaşındaki Semih Güler'in ligin ilk yarısında Eskişehirspor'da 17 maça çıktığı belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın