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Semih Güler, Adana Demirspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, aynı ligde zor günler geçiren Eskişehirspor'dan Semih Güler ile anlaştı.

Kaynak: AA
Semih Güler, Adana Demirspor'da
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13 Ocak 2019 16:22
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Eskişehirspor'la yollarını ayıran stoper Semih Güler'i kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşme imzalanan Semih Güler'in, Antalya kampına katılarak çalışmalara başladığı kaydedildi.

24 yaşındaki Semih Güler'in ligin ilk yarısında Eskişehirspor'da 17 maça çıktığı belirtildi.

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