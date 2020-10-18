Selahattin Baki'den hakem ve yayıncı kuruluş tepkisi

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, 3-2 kazandıkları Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Baki'nin hedefinde maçın hakemi Atilla Karaoğlan ve yayıncı kuruluş vardı



Hakemin Göztepe lehine verilen penaltıda VAR incelemesi yapmaması eleştiren Baki, "Bazı net pozisyonları net harcamasaydık, Fenerbahçe ailesi olarak çok daha rahat maç izleyecektik. Galipken de konuşalım. Bugün Fenerbahçe'nin aleyhine verilen penaltı olacak iş değil. Hadi hakem penaltıyı verdi, peki neden VAR'a gitmez. Biz hakem ile VAR arasındaki konuşmaları" dedi.



Yayıncı kuruluşun Fenerbahçe'ye karşı özellikle bir strateji belirlediğini de ifade eden Baki, "Yayıncı kuruluşun Fenerbahçe aleyhine ya da lehine pozisyonları gösterim sayısını da merak ediyoruz. Bazı sıkıntılar var, bunları dile getirmek önemli. Fenerbahçe aleyhine olunca 10 kez gösteriliyor. Karagümrük maçında Ersun Yanal tezahüratını yayına verdiler, bu ayıptır. Erol hocaya da ayıptır. Bazı oynanan oyunlar bize karşı bitmemiş gözüküyor; Fenerbahçe camiası uyanık olsun" şeklinde konuştu.



Maçın hakemi Karaoğlan'a eleştirilerini sürdüren Baki açıklamalarını şu şekilde tamamladı; "Serdar Aziz ile konuşmadım ama hakem takdir haklarının çoğunu Göztepe'den yana kullandı. Bu maç berabere ya da Fenerbahçe yenik durumda olsaydı hakem ne ilk yarıya ne de ikinci yarıya o kadar uzatma verirdi".



