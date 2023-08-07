Sean Dyche'tan Dele Alli için açıklaması

Everton Teknik Direktörü Sean Dyche, Dele Alli'nin kadroya dönmesinin şu anda uzak olduğunu söyledi. Dyche, İngiliz futbolcu konusunda, "Sabırlı olmalıyız" dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sean Dyche'tan Dele Alli için açıklaması
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07 Ağustos 2023 00:33
Everton Teknik Direktörü Sean Dyche, Dele Alli ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dele Alli için "Sabırlı olmalıyız" diyen Dyche, "Kendisi iyi durumda ama sakatlığını atlatmış değil. Dürüst olmak gerekirse, kadroya dönmesi için hala çok uzun bir yol var. O sadece kendini yeniden toparlıyor" sözlerini sarf etti.

Dyche ayrıca, "Dele Alli kendini iyi hissediyor ve şimdi sakatlığının düzeldiğinden emin olmak için onunla birlikte çalışacağız. Ama yine de biraz zaman alacak" dedi.

İNGİLTERE'DE GÜNDEM OLDU

Dele Alli, geçen ay özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla İngiltere'de gündem olmuştu. İngiliz yıldız, küçük yaşlarda annesinin arkadaşı tarafından tacize uğradığını ve bağımlılık, ruh sağlığı ve travma ile ilgili rehabilitasyon merkezine gittiğini söylemişti.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı forma altında 15 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

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