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Satoransky: "NBA medyası, Zion gibilerini takımlarından ayırmaya çalışıyor"

New Orleans Pelicans guardı Tomas Satoransky, NBA medyasının Zion Williamson gibi küçük piyasa takımı süperstarları hakkında sahte hikayeler uydurarak takımı bölmeye çalıştığına inandığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans guardı Tomas Satoransky, NBA medyasının Zion Williamson gibi küçük piyasa takımı süperstarları hakkında sahte hikayeler uydurarak takımı bölmeye çalıştığına inandığını belirtti.

Pelicans'ın guardı, kısa süre önce Czech Daily ile sohbet etti ve yeni bir ortamda oynamakla beraber, Williamson gibi NBA'in üstün yeteneklerinin birinin etrafındaki bu durum hakkında konuştu:

"NBA'le ilgili haber yapan bazı Amerikan medyasının takımları parçalamak ve bir şeyler olması için sahte hikayeler uydurmak istediğine inanıyorum. 'Bu oyuncu orada memnun değil' ya da 'Şu oyuncu ayrılmak istiyor' falan gibi.

Çoğu zaman işin gerçeği bundan farklı oluyor. Zion'ın üçüncü sezonunda 'etrafında iyi oyuncular olmadığını' düşündüğü iddiası kesinlikle doğru değil. Ben buna ikna oldum."

Zion, 2023'e kadar çaylak sözleşmesi kapsamında olsa da, Pelicans'da mutsuz olduğu yönündeki iddialara engel olamamıştı.


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