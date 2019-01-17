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Sao Paulo'dan Galatasaray'a: "Satıyorsanız alıcıyız!"

Brezilya'da yayın yapan Fox Sports kanalı, Sao Paulo'nun Mariano transferi için Galatasaray ile temasa geçtiği bilgisini verdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sao Paulo'dan Galatasaray'a: 'Satıyorsanız alıcıyız!'
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17 Ocak 2019 09:51
Sao Paulo'nun Mariano'nun transferi için Galatasaray ile temaslara başladığı öne sürüldü.

Fox Sports'un Brezilya'da yayın yapan kanalında çıkan haberde; uzun süredir Victor Ferraz için Santos ile görüşen ancak bu transferi bir türlü bitiremeyen Sao Paulo'nun teknik direktör Andre Jardin'in isteği üzerine Galatasaray ile temasa geçti. Daha önce çeşitli Brezilya kulüpleriyle görüşen ancak bir anlaşmaya varamayan 32 yaşındaki Mariano için Sao Paulo'nun Galatasaray'a oyuncunun transfer durumuyla ilgili sorular sorduğu kaydedildi.

Hem Mariano'dan hem Sao Paulo'dan doğrulandığı belirtilen habere göre; Sao Paulo, Galatasaray'ın satmak istemesi durumunda Mariano için alıcı olduğu bilgisini iletti.

Henüz Galatasaray ve Mariano'nun bir cevap vermediği, Brezilyalı oyuncunun olumlu veya olumsuz düşüncesiyle ilgili Brezilya'ya yansıyan herhangi bir durum olmadığı da aktarıldı.

GALATASARAY, 4.5 MİLYON EURO'YA ALDI

Brezilya'daki kariyerinin önemli bir kısmını Fluminense'de geçiren ve ardından Bordeaux ile Sevilla'da oynayan Mariano, Temmuz 2017'de 4.5 milyon Euro bonservis karşılığı Galatasaray'a transfer olmuştu.

Mariano, Galatasaray'da forma giydiği 47 maçta 2 gol atıp 8 asist yaptı.

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