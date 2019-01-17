GALATASARAY, 4.5 MİLYON EURO'YA ALDI

Sao Paulo'nun Mariano'nun transferi için Galatasaray ile temaslara başladığı öne sürüldü.Fox Sports'un Brezilya'da yayın yapan kanalında çıkan haberde; uzun süredir Victor Ferraz için Santos ile görüşen ancak bu transferi bir türlü bitiremeyen Sao Paulo'nun teknik direktör Andre Jardin'in isteği üzerine Galatasaray ile temasa geçti. Daha önce çeşitli Brezilya kulüpleriyle görüşen ancak bir anlaşmaya varamayan 32 yaşındaki Mariano için Sao Paulo'nun Galatasaray'a oyuncunun transfer durumuyla ilgili sorular sorduğu kaydedildi.Hem Mariano'dan hem Sao Paulo'dan doğrulandığı belirtilen habere göre; Sao Paulo, Galatasaray'ın satmak istemesi durumunda Mariano için alıcı olduğu bilgisini iletti.Henüz Galatasaray ve Mariano'nun bir cevap vermediği, Brezilyalı oyuncunun olumlu veya olumsuz düşüncesiyle ilgili Brezilya'ya yansıyan herhangi bir durum olmadığı da aktarıldı.Brezilya'daki kariyerinin önemli bir kısmını Fluminense'de geçiren ve ardından Bordeaux ile Sevilla'da oynayan Mariano, Temmuz 2017'de 4.5 milyon Euro bonservis karşılığı Galatasaray'a transfer olmuştu.Mariano, Galatasaray'da forma giydiği 47 maçta 2 gol atıp 8 asist yaptı.