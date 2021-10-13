'Sao Paulo, teknik direktörlük için Alex'i düşünüyor' iddiası!

Brezilya Ligi takımlarından Sao Paulo, teknik direktör Hernan Crespo ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.



Sao Paulo'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



"Yapılan karşılıklı anlaşma sonrasında Hernan Crespo ile yollar ayrıldı"



Crespo, Şubat 2021'de Sao Paolo'nun teknik direktörü olmuştu. Brezilya Serie A ekibi, Crespo ile beraber Campeonato Paulista şampiyonluğu yaşamıştı.



ALEX DE SOUZA İDDİASI



Brezilya'daki iddialara göre; Sao Paulo, şu sıralar U-20 takımını yöneten Alex de Souza ya da eski kalecilerinden Rogerio Ceni'yi takımın başına getirmeyi düşünüyor.



Alex de Souza, Haziran ayında Sao Paulo U-20 takımıyla teknik direktör olarak ilk resmi maçına çıkmıştı.





İLGİLİ VİDEO