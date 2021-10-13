"Sao Paulo, teknik direktörlük için Alex'i düşünüyor" iddiası!

Brezilya Ligi ekibi Sao Paulo, teknik direktör Hernan Crespo ile yollarını ayırdı.

, Fotoğraf; AA
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'Sao Paulo, teknik direktörlük için Alex'i düşünüyor' iddiası!
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13 Ekim 2021 22:48
Brezilya Ligi takımlarından Sao Paulo, teknik direktör Hernan Crespo ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Sao Paulo'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Yapılan karşılıklı anlaşma sonrasında Hernan Crespo ile yollar ayrıldı"

Crespo, Şubat 2021'de Sao Paolo'nun teknik direktörü olmuştu. Brezilya Serie A ekibi, Crespo ile beraber Campeonato Paulista şampiyonluğu yaşamıştı.

ALEX DE SOUZA İDDİASI

Brezilya'daki iddialara göre; Sao Paulo, şu sıralar U-20 takımını yöneten Alex de Souza ya da eski kalecilerinden Rogerio Ceni'yi takımın başına getirmeyi düşünüyor.

Alex de Souza, Haziran ayında Sao Paulo U-20 takımıyla teknik direktör olarak ilk resmi maçına çıkmıştı.


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