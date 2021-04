Sao Paulo Başkanı: 'Alex, Türkiye'de bir tanrı'

Sao Paulo Başkanı Julio Casares, Sao Paulo U20 takımının yeni teknik direktörü Alex de Souza hakkında konuştu.



Julio Casares, "Sao Paulo konseptini ve fikrini altyapıda uygulamak istiyoruz. Artık takımlar arasında bir geçirgenlik olsun. Altyapıdan a takıma geçişler daha rahat olsun, bunu amaçlıyoruz. Teknik komitemiz, oyuncuların gelişimi ve as takıma yükselmesi konusunda birlikte çalışacaklar." dedi.



Casares, "Alex şu an 3 yıldızı olan ve 3 kez Dünya Kulüpler Kupası kazanmış bir takım için çalışacak. Bu çok önemli. Ayrıca, Alex nereye giderse gitsin çok başarılı olmuş bir futbol adamıdır." ifadelerini kullandı.



Casares, "Türkiye'de Sao Paulo'yu pazarlama düşüncemiz var. Alex, Türkiye'de tanrı gibiydi. Rekabet ederken saygısızlık yapsaydı bu sorun olabilirdi ama Alex her zaman saygılı ve dürüst bir futbolcu oldu. Bu nedenle herkes Alex'e saygı duyuyor." diyerek sözlerini noktaladı.