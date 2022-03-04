Şanlıurfa'lı öğretmenin büyük başarısı

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Halil Durmuş:



"Hedefimiz en az 5-6 sporcumuzu milli takımlara göndermek"

Sporcular da dartın yaygınlaşmasını istiyor

Beden eğitimi öğretmeni Halil Durmuş,kurup 5 yılda 1150 sporcu yetiştirdi.Durmuş, yaklaşık 10 yıl önce bir organizasyon sırasında dart sporuyla tanıştığını ve ilgilenmeye başladığını söyledi.Memleketi Şanlıurfa'ya 2017 yılında tayin olduktan sonra dart sporunu kentte yaygınlaştırmak için çalışmalara başladığını ifade eden Durmuş, sporcu ve antrenörlüğünün yanında Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu İl Temsilciliğini de açtıklarını söyledi.Şanlıurfa'da 1150 lisanslı sporcu ve 11 dart takımı bulunduğuna dikkati çeken Durmuş, şunları söyledi:Dart milli sporcusu ve antrenör İsmail Demir ise dart sporuyla tanışmadan önce herhangi bir spora ilgisinin bulunmadığını ifade ederek, dart sporunu tanıdıkça daha çok sosyalleştiğini aktardı.Bu spora başladıktan sonra milli takıma gitmeyi hayal ettiğini ve artık hayallerinin gerçek olduğunu belirten Demir,diye konuştu.Spor lisesi öğrencisi Büşra Nur Apaydın da 4 yıl önce bilgisayar kursunda arkadaşları sayesinde dart ile tanıştığını ve yapmaya başladığını dile getirdi.Şanlıurfa'da düzenlenen turnuvalarda başarılı olunca hedefini büyüttüğünü ifade eden Apaydın, şöyle devam etti:Gençlerde Türkiye şampiyonluğu bulunan Süleyman Can Durmuş ise ağabeyinin tavsiyesiyle başladığı dartta Türkiye şampiyonalarında miniklerde, yıldızlarda ve gençlerde Türkiye birincilikleri, büyükler kategorisinde ise Türkiye üçüncüsü olduğunu anımsatarakdedi.