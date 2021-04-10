Samsunspor'un zirve takibi devam ediyor!

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi.



Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Direkt Süper Lig'e yükselme hedefine tutunan Samsunspor'un golü 74. dakikada Veli Çetin'den geldi. Geçen hafta Tuzlaspor'u yenerek 4 haftalık galibiyetine son veren kırmızı-beyazlı ekip, bu hafta da çıkışını sürdürdü.



Bu skorun ardından ligin 2. sırasındaki Samsunspor puanını 57'ye yükseltti ve zirvedeki Giresunspor (60) ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Balıkesirspor ise 32 puanla 13. sırada yer aldı.



Gelecek hafta Samsunspor, Menemenspor'a konuk olacak. Balıkesirspor ise evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.



