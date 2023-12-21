Samsunspor evinde 1 puana razı oldu

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Samsunspor, Samsun 19 Mayıs Stadında ağırladığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.Samsunspor'un golünü 68. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham, Konyaspor'un golünü de 29. dakikada penaltıdan Sokol Cikalleshi kaydetti.Samsunspor bu beraberlikle puanını 15'e yükseltirken, Konyaspor'da 15 puan oldu.Samsunspor bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olurken, Konyaspor sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.18. dakikada Samsunspor'un kazandığı köşe atışını Holse kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine yaptığı ortaya Moundilmadji'nin kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta gitti.27. dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Misafir takımın atağında Cicaldau, Satka'nın müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Murat Erdoğan, pozisyonu devam ettirdi. VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu monitörde izleyen Erdoğan penaltı noktasını gösterdi.30. dakikada kazanılan penaltı atışını Cikalleshi kullandı. Arnavut oyuncu, panenka vuruşu ile kaleci Okan Kocuk'un üzerinden topu ağlarla buluşturdu: 1-0.43. dakikada ev sahibi takımın ani gelişen atağında Tirpan'ın yerden pasında, defansa çarpan top ceza sahası içinde boş pozisyondaki Ntcham'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutundan kaleci Bernardoni'ye çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.66. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Ev sahibi takımın atağında Emre Kılınç, Ahmet Oğuz'un müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Murat Erdoğan pozisyonu devam ettirdi. VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu monitörde izleyen Erdoğan, penaltı noktasını gösterdi.68. dakikada kazanılan penaltı atışını Ntcham kullandı. Kamerunlu futbolcunun yerden vuruşunda top kaleci Bernardoni'nin çabasına rağmen ağlarla buluştu: 1-1.85. dakikada ev sahibi takımın sağ taraftan kazandığı köşe atışını Holse kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine ortasına ön direkte Moundilmadji'in kafa vuruşunda top yan ağlara takıldı.