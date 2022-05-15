Şampiyon Real Madrid beraberliği zor kurtardı

İspanya La Liga'nın 37. haftasında şampiyon Real Madrid, deplasmanda Cadiz'i ağırladı.



Estadio Nuevo Mirandilla'da oynanan maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.



Mücadelenin 5. dakikasında Mariano Diaz'ın golüyle Real Madrid öne geçerken 37. dakikada Cadiz Sobrino'nun golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 bitti.



İkinci yarıda puana hasret olan Cadiz penaltı kaçırdı. 61. dakikada eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo, penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kalan dakikalarda Real Madrid oyun üstünlüğünü elinde bulundursa da iki takım da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve maç 1-1 sonuçlandı.



Bu sonuçla Real Madrid 85 puana, Cadiz ise 36 puana yükseldi. Cadiz ise 36 puana yükseldi ve son hafta öncesinde ligde kalma umutlarını son maça taşıdı.





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