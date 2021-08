Adana Demirspor teknik direktörü Samet Aybaba, Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamasında Aybaba, "Çok basit goller yiyoruz" diyerek başladığı açıklamasına Mario Balotelli'nin oyundan çıktıktan sonra sinirli hareketler göstermesinin normal olduğunu söyleyerek devam etti. Aybaba, "Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra sinirlenmiş olabilir. Her oyuncu, oyundan çıktığı için sinirlenir." sözlerini kullandı.



Adana Demirspor'un büyük umutlar beslediği Belhanda ile ilgili ise Aybaba, "Belhanda bizim iyi oyuncumuz. Oyuncularımızı tartışacak değiliz. Performansını tartışacağız. Onu ben takım kaptanı yaptım. Başkandan rica ettim. Biraz daha sorumluluk verdik. O da katkı vermeye çalışıyor. Son derece memnunum. Sorunumuz yok." diye konuştu.



Aybaba, basın toplantısında da Mario Balotelli'nin oyundan çıktıktan sonra tepki göstermesiyle ilgili bir soruya "Hep gösteriyor, sorun değil. Bakarız, ne dedi ne demedi bilmiyoruz. Profesyonel takımın disiplin talimatı var. Ona göre hareket ederiz." cevabını verdi.



Belhanda'nın kaptan olmasını kendisinin istediğini belirten Aybaba, şunları kaydetti:



"Balotelli ve Belhanda ile hafta içi konuştum. Belhanda'yı kaptan yaptım sorumluluk alsın diye. İki oyuncumuzu da takıma, futbola kazandırmaya çalışıyoruz. Kaliteleri belli ama tartışılması gereken şey performansları. Onunla ilgili de her maçtan sonra sahada gördüğümüzü iyi veya kötü değerlendiriyoruz. Bu takımın her oyuncuya ihtiyacı var. 'Ta ki o oyuncuya ihtiyacımız kalmadı.' diyene kadar."