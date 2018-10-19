Samet Aybaba: ''1 puan iyi değil''

, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın sonucundan memnun olmadığını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Aybaba, maçta iyi mücadele ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:"Özellikle golden sonra '2-3 farkla öne geçebiliriz' diye düşündüğümüz anlar oldu. Pozisyonları değerlendirebilseydik buradan farklı bir sonuçla ayrılırdık. Oyuncularım elimden geleni yapıyorlar ama işte sıkıntılarımız var. Elimizden geleni yapıyoruz. Ben bugünkü beraberlik dolayısıyla mutlu değilim. Çünkü biz büyük bir futbol şehrinin takımıyız. İyi bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Keşke onu burada alsaydık.Yine de oyuncularımı kutluyorum ama kazanabilecekleri böyle bir maçı kazanamadıkları için de onları eleştirmeye devam edeceğim."Samet Aybaba, kadro dışı bıraktıkları Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'ı tekrar takıma dahil etmeleriyle ilgili bir soru üzerine, "Onların biraz dinlenmeye ihtiyacı vardı. Bizim altyapımız çok güzel. İnanılmaz temiz havası, ceviz ağaçları var. Orada insan yenileniyor. Bazı oyunculara nerede olduklarını hatırlatmamız gerekiyor. O nedenle böyle hamleleri yapıyoruz. Bunu oyuncuyu kazanmak için yapıyoruz." ifadelerini kullandı.