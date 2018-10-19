Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 20 Ekim'de Ürgüp-Kapadokya'da başlıyor

Dünyanın yerli-yabancı en önemli patika koşucularını ağırlayacak olan organizasyonda sporcular; uzun parkur (CUT - 119 km), orta parkur (CMT - 63 km) ve kısa parkurda (CST - 38 km) yarışacak. Kapadokya'nın doğal güzelliklerle bezenmiş simgesel yerlerinden geçen parkurlarda 75 ülkeden 2.000'den fazla sporcu dereceye girmek için mücadele edecek.Geçtiğimiz yıla göre katılımcı sayısını yaklaşık yüzde 25 artıran organizasyon, Ultra-Trail World Tour'da Pro-Level kategorisine yükseldiği için sporculara geçtiğimiz yıla göre daha fazla puan verecek. Bir kez daha Salomon isim sponsorluğunda düzenlenecek Kapadokya Ultra-Trail'de katılımcıların yüzde 30'luk bölümünü kadın koşucular oluştururken organizasyonda yabancı sporcu oranı ise yüzde 45 olacak.Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de parkurların başlangıç saatleri ise şu şekilde:07.00: Uzun Parkur Başlangıç (Cappadocia Ultra Trail – CUT)07.00: Orta Parkur Başlangıç (Cappadocia Medium Trail – CMT)10.00: Kısa Parkur Başlangıç (Cappadocia Short Trail – CTS)Üç parkurun başlangıç noktası olan Ürgüp Şehir Merkezi, aynı zamanda parkurların bitiş noktası da olacak.Kapadokyalılar, Fuar Alanı'nda konuk edilecek Salomon Cappadocia Ultra-Trail sporculara sunduğu yarış deneyiminin yanı sıra Kapadokyalıların eğlenceli bir hafta sonu yaşamalarını da sağlayacak.Ürgüp Şehir Merkezi'nde yer alacak Salomon Cappadocia Ultra-Trail Fuar Alanı (EXPO) bölge halkına müzik, eğlence ve spor deneyimi sunacak. Ayrıca organizasyonun kapanış günü olan 21 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Ürgüp Meydanı'nda Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu da düzenlenecek.Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de, patika koşusu branşının en önemli isimleri de mücadele edecek.2018 UTMB® Kadınlar Şampiyonu İtalyan Francesca Canepa, 2018 UTMB® Erkekler ikincisi Macar Robert Hajnal, 2016 Ultra-Trail World Tour şampiyonu Litvanyalı Gediminas Grinius, 5 kez Fas Çöl Maratonu şampiyonu Faslı Rachid El-Morabity, Salomon Cappadocia Ultra-Trail orta parkur erkekler rekoru sahibi Alman Moritz Auf der Heide gibi dünyaca ünlü şampiyonların yanı sıra ülkemizin gururu olan, Salomon Cappadocia Ultra-Trail orta parkur kadınlar rekoru sahibi Meryem Kılınç Gündoğdu, milli atletimiz Üzeyir Söylemez, 2018 Fransa CCC® yarışında yaş kategorisi birincisi olan Kemal Kukul ve 2020 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek Mehmet Soytürk gibi yerli sporcular da bu dev organizasyonda yarışacak.Otel rezervasyonları 2.000 odaya ulaşacak Salomon Cappadocia Ultra-Trail'in bir kez daha bölge tanıtımına ve ekonomisine önemli bir katkısı da olacak. Yaklaşık 3.500 kişinin Kapadokya'ya geleceği organizasyon için bölge otellerindeki oda rezervasyonları 2.000 odaya ulaşacak ve pek çok otelin odaları, tamamıyla dolacak.Bölge turizmine 10 milyon TL'lik katkı yapması beklenen dev organizasyonu yerli-yabancı 50'ye yakın medya mensubu da yerinde takip edecek. Ayrıca organizasyonun sorunsuz tamamlanması için 400'den fazla görevli ve gönüllü de görev yapacak.T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Nevşehir Valiliği, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu, Turizm Bakanlığı ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal destekçileri olduğu organizasyona ana sponsor Salomon'un yanı sıra Suunto, Salcano, Voyager Balloons, PT Academy, Alem FM, Lig Radyo, Hürriyet Seyahat, Powerade, Damla Su ve Züber Lezzetler de sponsorluk desteği verecek.Organizasyon ile ilgili detaylı bilgi için: