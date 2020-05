Salih Uçan'dan Fenerbahçe için Erol Bulut yorumu

Bucaspor altyapısında yetişen, 18 yaşında Fenerbahçe'ye gelen Salih Uçan, Roma, Sion, Empoli formaları giydi. Bugün Aytemiz Alanyaspor'un başarısı için ter döküyor. Sarılacivertli taraftarın UEFA Kupası final yolunda "Orta saha Salih Uçan'la gidiyoruz Amsterdam'a" tezahüratları yaptığı genç yetenek bugün 26 yaşında Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir, o günleri ve bugünü konuştu;Fenerbahçe'nin teknik direktörlük gündemindeki Erol Bulut için de değerlendirmeler yaptıBurası farklı bir camia. Sıcak bir ortam var. Alanya da yaşamak için mükemmel bir yer. Vagner Love geldi, Beşiktaş'a gitti. Merih geldi, Juventus'a kadar yükseldi. Ozan geldi, tekrar Fenerbahçe'ye döndü. Yöneticisiyle, hocasıyla mükemmel bir ekip. Maaş günü geldiği gün paralar yatıyor. Başkan primleri ödüyor. Hepsi bir araya gelince ortaya değerli bir kulüp çıkıyor.Çok enerjik. Lisan bilen bir teknik adam. Her oyuncusuyla bire bir iletişim kuruyor. Oyuncularla arasında yaş farkı olmaması da bir başka avantaj. 4-2-3-1 oynuyoruz ama skora göre esnek taktikler geliştirebiliyor. Avrupai bir hoca. Önü çok açık. İnşallah hedefi olan takımlara ve Avrupa'ya gider.Fenerbahçe, 3-4 sezondur zor durumlardan geçiyor. Farklı bir camia. Başakşehir'de yardımcı hocalık yaptı. Yeni Malatya ve Alanya'da çalıştı. Buralarda şampiyonluk beklentisi yok. Ama Fenerbahçe'de baskı olacak. Başarabilir. Ortamı biliyor. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla taraftarın Erol hoca isteği var. Giderse inşallah başarılı olur.Genç ve sakatlıkları bulunan oyuncular için ertelenmesi fırsat. Ama mesela Emre Belözoğlu için kötü oldu. Bu sene Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alacaktı. Bırakırsa seneye yer alamayacak. Her Türk futbolcu o formayı giymek ister. Orayı hayal eder. Şenol Hoca, bana düzenli oynamam gerektiğini söyledi. Kendisine hak veriyorum.Emre Belözoğlu ile Totti hariç, Roma ve Fenerbahçe'de en çok etkilendiğin oyuncular?Mehdi Benatia, De Rossi , Pjanic, Alex.Lizbon'daki Benfica maçı (1-3). Attığım golle takım çeyrek finale kalmış. İlk Benfica maçında muhteşem bir futbol var. O maçta gerçekten şanssızlık öncesinde başladı.Bu konu ben gençken de konuşuluyordu, 10 sene geçti hâlâ konuşuluyor. Genç oyuncu hep gelecek. Önemli olan kulüplerin şans vermeleri. Yoksa 50 yıl sonra yine aynı şeyleri konuşuruz. Geçen gün sosyal medyada bir haber okudum. Haaland'ın menajeri, "Eğer onu Juventus'a götürseydik, genç takıma yollanacaktı. Ama Dortmund'da direkt olarak oynuyor" demiş. Bizde de gençlere bakış açısı böyle maalesef. A takımda düşünmek için cesur olamıyoruz. Buca'da borçtan küme düşünce şans buldum.Yusuf Yazıcı da Trabzonspor'da transfer yapılamadığı için oynadı. Güvenip oynatırsan kazanırsın.Türkiye'nin tartışmasız en kariyerli ismi Emre Belözoğlu. Onun için hayırlısı olsun. Sadece Fenerbahçe'de değil, TFF'de de görev almalı ve ülkeye hizmet etmeli.Bucaspor'da oynatıp Fenerbahçe'ye gitmemi sağlayan Sait Karafırtınalar... Fenerbahçe'ye 18 yaşımda gittim. Salih Uçan konuşuluyorsa, Fenerbahçe'deki ilk senesi nedeniyle konuşuluyor. En büyük etki Aykut Kocaman diyebilirim. Beni A Milli Takım'a çağıran Fatih Terim'i söyleyebilirim. Bu sezon böyle devam ederse, Erol Bulut da diyebilirim!"Fenerbahçe'de Dick Advocaat'ı sevmediğimi daha önce de söylemiştim. Her röportajda oyunculara sallıyordu, bir gün sonra kakara kikiri. Kariyerine bir şey diyemem ama onu seven kimse yoktu."