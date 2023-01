Salih Uçan'ın menajerinden geleceği için açıklama

Futbolcu menajeri Ömer Uzun, Milliyet'e açıklamalarda bulundu. Menajer Uzun; Salih Uçan, Berke Özer, Güven Yalçın ve Muhammed Elneny hakkında bilgi verdi.



"BERKE, EYÜPSPOR'A İMZA ATACAK"

Uzun, transfer gündeminde çok konuşulan Berke Özer için şunları söyledi: "Birtakım prosedürler var. Transfer açılınca Eyüpspor ile imzalanacak. Eyüpspor bize ciddi bir proje sundu. Başkan Berke ile de konuştu bizzat bu süreci kendi yürüttü. Şimdiden takıma katılmasını istedi. Berke'nin oynaması için şimdi birtakım alternatifler bakıyoruz. Şu an görüşüyoruz. Daha netleşmediği için bir şey söyleyemem ancak kısa zamanda belli olacaktır. Başkan kendisi de görüşüyor takımlarla. Gelecek seneyi de düşünüyor. Berke çok genç yaşta A milli oldu. Türkiye'de bir şey var biliyorsunuz hemen eleştiriyoruz. Aslında bir kaleci yaşı için daha işin başında ancak çokta tecrübesi var. Çok iyi yerlere gelip yine A milli takıma yükselecektir.



'GENOA, GÜVEN YALÇIN İÇİN UZUN VADELİ DÜŞÜNÜYOR'



Güven Yalçın'ın şu an Genoa'da mutlu olduğunu söyleyen Uzun, "Genoa onu bir proje dahilinde aldı. Genoa'da şu an çok ciddi bir yatırım oluyor. Genoa'yı İtalya'nın önemli takımları haline getirmek istiyorlar. Güven de şu an çok mutlu. Takım da ondan çok mutlu. Hoca değişikliği oldu. Kariyerinin en fit dönemini yaşıyor. Türkiye'de birkaç takım ismi çıktı ama onlar nereden çıktı bilemiyorum. Gazetelerde okuyorum ancak Güven'i tabii ki soranlar oluyor açıkçası ama çok fazla doğru olmayan haber de ortaya çıkıyor. Kulüp şu an Güven'i uzun vadede düşünüyor." ifadelerini kullandı.



"SALİH DE ANLAYAMADI"



Beşiktaş'ta forma olduğu dönemde milli takıma çağrılmamasıyla ilgili olarak Uzun şunları söyledi; Salih ve milli takım konusunda ben çok üzüldüm açıkçası. Çünkü bakıldığında sadece benim söylememle değil istatistikler de bunu söylüyor. Hem hücum hem savunma aksiyonlarında Türkiye'deki ilk 3 oyuncudan biriydi Salih yabancılar dahil. O zaman anlayamadık. Salih de aslında anlayamadı çok üzüldü duygusal bir çocuk çünkü kendisinin mutlaka çağırılacağını düşünüyordu. Ancak Salih önümüzdeki dönem çağırılacaktır diye düşünüyorum.



'EN UFAK HATASI SAATLERCE KONUŞULUYOR'



Onun dışında da Salih'e anlamadığım bir biçimde herkes doğru olmayan bir algıya girdi. Performansı düştü diyoruz ama ben bugün baktığımda Sofascore'a göre maçın adamı seçilmiş. Dönüyorum buraya hafta sonu burada yorumcuları izledim. Hakikaten ben başka maç izlediğimi düşünüyorum. Maçları izliyorlar mı inanın onu da bilmiyorum. Çünkü istatistiki olarak iyi durumda. Ancak böyle bir algı yapılıyor neden onu da bilmiyorum. Herhalde çok daha iyi şeyler izlettiği için bize öyle bir algı oluyor. Ancak baktığınız zaman aslında Şenol hoca da çok memnun. En ufak bir pas hatası yapıyor saatlerce konuşuluyor buna inanamadım ve üzülüyorum, Salih de ayrıca üzülüyor. Ancak ortada bir gerçek var rakamlar. Rakamlar yalan söylemez sonuç itibariyle. Ben Salih'in çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve performansını da iyi görüyorum kamuoyunun aksine. Salih çok profesyonel çalışıyor. Kendi diyetisyeni var fizyoterapisti var. İnsanlar bilmeden böyle yorumlar yapıyorlar.



'BEŞİKTAŞ OPSİYONU KULLANDI, SÖZLEŞMESİ BİTMİYOR'



Aslında Salih'in haziran ayında sözleşmesi sona ermiyor. Bir opsiyonu vardı. Geçen sezon yönetim ve Ceyhun Kazancı ile beraber bir kiralama kararı almıştık. O dönem Beşiktaş'ta bir orta saha kalabalığı vardı. O zaman da başkan ve Ceyhun Kazancı biz Salih'e çok güveniyoruz, gelecek sene de bizim ana oyuncularımızdan biri olacak diye o opsiyonunu aslında kullandılar. 2023'te değil 2024 yılında bitiyor sözleşme. Salih'in 2+1'di, bizim sözleşmemiz. 2024 yılında kadar Beşiktaş'ın oyuncusu Salih.



"ELNENY'NİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ PLANI YOK"



Elneny'i Abdullah Avcı döneminde getirmiştik. Ben de bir yerlerde okudum ama şu an dönme gibi bir niyeti yok. Şu an orada takımında mutlu bildiğim kadarıyla. Türkiye ile ilgili bir planı yok diyeyim en azından.





