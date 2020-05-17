Salah için Real Madrid itirafı

Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah için Mısır Milli Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Hani Ramzy'den transfer itirafı geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Salah için Real Madrid itirafı
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17 Mayıs 2020 16:58
Mısır Milli Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Hani Ramzy, Muhammed Salah'ın Real Madrid'i reddettiğini söyledi.

2018 yazında Real Madrid'in Mısırlı yıldızı istediğini kaydeden Ramzy, "Hector Cuper ile çalışırken, Salah ile konuştum ve Real Madrid'in kendisi için iyi bir teklif yaptığını söyledi, bize danıştı. Daha sonra Liverpool'da kalma kararı verdi, çünkü orada rahat hissediyordu" ifadelerini kullandı.

2017 yılında 42 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'un yolunu tutan Salah, 144 maçta 91 gol ve 37 asistlik harika bir performans sergiledi.

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