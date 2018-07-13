Sakıb Aytaç'tan Lucescu'ya çağrı ve Milli Takım açıklaması!

HEDEFİM A MİLLİ TAKIMA SEÇİLMEK

"FAVORİM FRANSA"

''VAR SİSTEMİ FAYDA GETİRİR"

Antalyaspor'da oynadığı başarılı futbolla dikkatleri üzerine çeken ve başta üç büyükler olmak üzere bir çok takımın transfer listesinde bulunan ve tercihini Kayserispor'dan yana kullanan Sakıb Aytaç, gelecek hedeflerini anlattı.Takımıyla yeni sezona Erzurum'da hazırlanan deneyimli oyuncu, kariyerini Kayserispor'da sürdürerek gelecekta A Milli Takım forması giymek istediğini belirtirken Dünya Kupası'nı heyecanla izlediğini ve VAR sisteminin Süper Lig'e faydalı olacağını dile getirdi."Antalyaspor'da sözleşmem sona ermişti. Bonservisim elimdeydi. Gelen teklifleri değerlendirmek istedik. Kayserispor'un hem kadrosuna, hem de yönetimine güvendiğim için burayı tercih ettim. Menajerimin bir kaç kulüple görüşme şansı oldu. Ama görüşmeler istediğimiz gibi gitmedi. Öyle olunca da bizim için en doğru tercihin Kayserispor olduğunu düşünerek imza attık.""Kayserispor çok büyük bir camia. Yeni yönetimi, taraftarı, yeni hocasıyla ve takımdaki kaliteli oyuncularıyla kovalayacağımız hedeflere ulaşmamız bakımından çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü hedefimiz orta sıralar değil üst sıraları zorlayan bir takım olacak. Tabi ki benim de bireysel hedeflerim var. Öncelikle hedefim çok çalışıp takımıma elimden geldiğince faydalı olmak. Takımımızı yukarılara taşımak için her şeyi yapacağız. Her oyuncunun en büyük hedefi milli takımda oynamak. Biz de hedefliyoruz. Nasip olmadı ama bu yıl takımımızı iyi yerlere getirirsek ve ben de bireysel olarak iyi performans sergilersem, inşallah milli forma nasip olur diye düşünüyorum."27 yaşındaki sol bek oyuncusu milli takım teknik direktörü Lucescu'dan davet beklediğini söylerken Sporlig Yayın Yönetmeni Selahattin Ekrekli'ye yaptığı diğer açıklamalar şöyle:"Güzel ve özel bir maç olacak benim için. Antalya'da şampiyonluklar yaşadım. Zor ve güzel günler geçirdik. İyisiyle kötüsüyle 4 yıl bitti. Şimdi yeni kulübümdeyim. Antalyaspor'u evimizde ağırlayacağız. Centilmence bir maç olacak. Umarım iyi bir başlangıç olur"Favorim Fransa. Maçlarını izlediğimizde görüyorsunuz hep sürpriz takımlar çıktı. Burada bireysel oyuncuların değil, takım oyununun ne kadar önemli olduğunu gördük. Milli takım olarak keşke biz de orada olsaydık, bizim de şansımız olabilirdi diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu büyük turnuvalara katılma hakkı elde ederiz.Cüneyt hocayı yakından tanıyoruz. Maçlarımızda birçok kez karşılaşıyoruz. İyi maçlar yönetiyor. Yurt dışında da bizi çok iyi temsil ediyor.""Bizim maçlardan örnek vereyim. Maçlarda pozisyonları devam ettirmiyor, kesiyor. Belki Avrupa'daki maçlarda onların tarzına uyarak yönetiyor olabilir. Ülkemizdeki maçlarda genelde daha çok durduruyor maçları. Ama yurt dışındaki maçları daha fazla oluyor. Ülkemizde çok eleştiriliyor. Haklı olduğumuz zamanlarda da eleştiriliyor haksız olduğumuz zamanlarda da . Ama beğendiğimiz bir hoca. İnşallah böyle devam eder.Sakıb Aykaç, Erzurum kampında hedeflerini anlatırken dünya kupasını heyecanla izlediğini belirtti ve VAR sisteminin Süper Lig'de faydalı olacağına inandığını şu sözlerle ifade etti:"Kesinlikle fayda getireceğine inanıyorum. Hakemlerimizde insan onların da hataları oluyor, bazen pozisyonları göremiyorlar. Bazen bizim kızdığımız pozisyonlar oluyor ama maçtan sonra izlediğimizde hakemin haklı olduğunu görüyoruz. VAR sisteminin bizim için çok daha iyi olacağını düşünüyorum."