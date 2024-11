New Orleans Pelicans, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre guard Elfrid Payton ile yeni bir kontrat yapma konusunda anlaşmaya vardı.



Şartları duyurulmamış olan bu anlaşmayla takıma dahil olan Payton'ın, sakatlıklarla boğuşan Pelicans ekibinin yedek kadrosuna biraz daha derinlik kazandırması bekleniyor.



Deneyimli oyun kurucu, New Orleans'ın G League takımı Birmingham Squadron'a katılmadan önce Pelicans ile antrenman kampına katılmıştı. Payton Squadron ekibi için herhangi bir maçta forma giymemişti.



Dejounte Murray, CJ McCollum, Jose Alvarado ve Jordan Hawkins'ten yoksun olan Pelicans'ta, Zion Williamson ve Herb Jones da uzun süreli sakatlıklar nedeniyle forma giyemiyor.



Geçtiğimiz sezon, Indiana Mad Ants ile 29 G League maçında forma giyen Payton, bu süreçte maç başına 11.9 sayı, 5.3 ribaund ve 9.0 asist ortalamalar üretmişti.



30 yaşındaki oyuncu, NBA kariyerinde Pelicans dışında Orlando Magic, Phoenix Suns ve New York Knicks'te de oynamıştı.