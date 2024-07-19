Sakaryaspor'da hedef zirve

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yenilenen teknik ve oyuncu kadrosuyla zirveye oynamayı hedefliyor.



Geçen sezon ligi 3'üncü bitirerek play-off finali oynamaya hak kazanan yeşil-siyahlı takım, Bodrumspor'a normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda 3-1 yenilerek Süper Lig'in kapısından döndü.



Seçimli olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Gökhan İn yönetimindeki Sakarya ekibi, teknik direktörlüğe Suat Kaya'yı getirdi.



Sezon öncesi yapılanmaya giden Sakarya temsilcisi, kadroyu büyük oranda yenileyerek Max Gradel, Cebrail Karayel, Rayane Aabid, Salih Dursun, Jakub Szumski, Emre Demir, Miraç Asıltekin, İsmail Çipe, Volkan Eğri, Cihat Aktaş'ı transfer etti.



"Kadro mühendisliği"



Teknik direktör Suat Kaya, AA muhabirine, kulübün yeni yönetimiyle birlikte mücadele ettiklerini söyledi.



Zor sürecin ardından transferler yaptıklarını ve iskelet kadroyu kurmayı başardıklarını dile getiren Kaya, "Sakarya üzerindeki kara bulutu dağıttık diyebilirim çünkü gelmek isteyenlerin sayısı fazlalaştı. Şimdi ince eleyip sık dokuyoruz. İyi bir ekiple iyi bir kadro mühendisliğiyle takımı yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Kaya, ikinci kamp dönemine kadar yeni transferlerin takıma katılacağını aktararak, "Hedeflediğimiz oyun tarzında yüzde 40-45'lere gelmeyi başardık. Oyunu biraz daha zenginleştireceğiz. Planları yaptık, oyuncularla konuştuk. Belli rakamlara geldik. Altından kalkmaya çalışıyoruz. İki hafta sonra lig haftasına giriyoruz. Ondan önce de 3-4 hazırlık maçı yapıp kendimizi test edeceğiz. Başarmaya, ondan sonra da onun mutluluğunu yaşamaya, ailelerine bir şeyler kanıtlamaya aday bütün futbolcularla çalışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"Sakaryaspor yine yukarı oynayacak"



Sakaryaspor'un yine "yukarı" oynayacağını ifade eden Kaya, "Rakiplerimiz de bir mücadelenin içinde, uğraşıyorlar." dedi.



"İşin zorluğunun farkındayız ama hepimiz taraftarlarımızı, şehirlerimizi mutlu etmek zorundayız." diyen Kaya, ligin zorluğuna dikkati çekerek, "Uğraşacağımız ya da bizi uğraştıracak takımların sayısı fazla, amaç burada güçlü kadro kurmak. Onlar bizle uğraşsın. Herkese kafa tutan, çok koşan ve mücadele eden güzel bir ekip kurmaya çalışıyoruz. Hepsiyle mücadele edeceğiz." dedi.



Kaya, transfer konusuna ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:



"Nokta transferler bizim için çok önemli. 6 yabancı sayısını tamamladığımız zaman yerli oyuncularla onları kompakt hale getirerek iyi bir ekip kurma yolundayız. Tahtanın üstünde güzel gidiyoruz. Saha içinde de şu anda elimizdeki oyuncularla çalışıyoruz, yerli ve yabancı yeni oyuncularımız gelecek. Maç haftasına girerken de bir hazırlık maçımız var 3 Ağustos'ta. O zamana kadar tamamen her şeyin bitmesini diliyorum. Bu şehir, insanlar hak ediyor. Çok mücadele ettiler ama daha iyisini hak ediyorlar. İnşallah başarılı oluruz."





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