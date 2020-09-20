Sakarya'da düzenlenecek kürek şampiyonası ertelendi

Sakarya'da düzenlenecek Kürek Büyükler Türkiye Kupası ve Akademi Türkiye Şampiyonası tarihlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında değişikliğe gidildi.

Haber; AA
Sakarya'da düzenlenecek kürek şampiyonası ertelendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Eylül 2020 17:47
Sakarya'da düzenlenecek Kürek Büyükler Türkiye Kupası ve Akademi Türkiye Şampiyonası tarihleri değişti.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, 24-25 Ekim tarihlerinde Sapanca ilçesinde düzenlenmesi planlanan şampiyonanın, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 31 Ekim'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Tekne sınıfları ve diğer detayların ise daha sonra duyurulacağı kaydedildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için