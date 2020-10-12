Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1614 olduğunu belirtirken, toplam 8895 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 295658 olarak paylaşıldı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1614 olduğunu belirtirken, toplam 8895 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 295658 olarak paylaşıldı.