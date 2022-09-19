Sadık Ahmet Balcı: 'Bizim için önemli bir galibiyetti'

Spor Toto 1. Lig'de İzmir derbisinde Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik sorumlusu Sadık Ahmet Balcı, "Penaltıyla bile öne geçmiş olsak, yine de bizim için önemli bir galibiyetti." dedi.



Balcı, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını söyledi. Antrenmanlarda oyun planları üzerinde çok fazla durduklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:



"Ancak özellikle ilk yarıda bunu sahaya yansıtmakta biraz zorlandık ama yine de oyuncularımıza özellikle rakip eksik kaldığında bile sakin kalmalarını, oyun planına sadık kalmalarını söyledik. Penaltıyla bile öne geçmiş olsak, yine de bizim için önemli bir galibiyetti. Çünkü oyuncularımız 90 dakika boyunca istekli, arzulu ve planımıza sadık kalmaya çalıştı. Milli araya da 3 puanla girdiğimiz için çok mutluyuz."





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