Sadettin Saran'dan motivasyon konuşması!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Antalyaspor karşılaşması öncesinde soyunma odasında futbolcularla bir araya gelerek moral ve motivasyon dolu bir konuşma yaptı.



"BİZ BİR AİLEYİZ"



Saran, Samandıra'da da dile getirdiği "aile" vurgusunu bir kez daha hatırlatarak, oyunculara şöyle seslendi:

Başkan Saran, futbolculara olan güvenini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: