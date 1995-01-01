Russ'ın hedefi, şampiyonluğu Houston'a geri götürmek!

Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook, hedefinin "şampiyonluğu Houston'a geri götürmek" ve Rockets'ı NBA'in zirvesine taşımak olduğunu açıkladı.



Westbrook, Houston 1995'ten beri şampiyonluğu kazanamadığı için, Rockets'a sonuna kadar yardım etmeye hazır hissettiğini söyledi.



Fox 26 Spor Direktörü Mark Berman, şu tweet'i yolladı:



"Russell Westbrook'a kişisel sloganı 'Why Not?'ın (Neden olmasın?) Rockets'ın ayakta kalan son takım olma şansı için kullanılıp kullanılmayacağı sorulunca, yanıtı: 'Aynen öyle. Neden olmasın. Soyunma odasındaki adamların, tüm maçları kazanabileceğimizi ve şampiyonluğu Houston'a geri götürebileceğimizi bildiklerini biliyorum.'"



