Russ, dalga geçen Kings'i playoff başarısızlığından vurdu!

Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook, Sacramento Kings'in dün geceki mağlubiyette kendisi için 'Cold As Ice' şarkısını çalmasına komik bir karşılık verdi.



Westbrook, geçtiğimiz gece Golden 1 Center'da Lakers'ın başlangıç kadrosunda tanıtıldığı andan itibaren, Kings'in arena DJ'i tarafından, ünlü rock grubu Foreigner'ın "Cold As Ice" şarkısı çalınarak trollenmişti.



Kings'in eğlenceden sorumlu ekibi, Russ'ın kaçırdığı her şut sonrasında "Cold as Ice" şarkısını çalmayı sürdürmüştü ve Lakers point guardı, ekibin 125-116 mağlup olduğu karşılaşmada %14.2 (2/14) şut isabetiyle oynayarak, gerçekten de buz gibi soğuk bir gece geçirmişti.



Maç sonrasında Los Angeles Times'tan Dan Woike ve Westbrook arasındaki diyalogda Russ, son 14 yılda playofflara kalamamış olan Kings ile dalga geçti:



Woike: Russ, bu ara şut konusunda biraz formsuzsun...



Westbrook: (İstatistik kağıdına bakarak) Bana mı anlatıyorsun? Hiçbir şutum girmiyor...



Woike: Arena'daki DJ'in ne çaldığını duydun mu? Maça girdiğinde falan 'Cold As Ice' çaldılar.



Westbrook: "Komikmiş. Umuyorum son 14 yılda da aynı şarkıyı çalmışlardır. Onların bunu çalması komik olmuş."



"ONA 'FORMSUZLUK' DEMEYELİM DE..."



Russ, son 40 şut denemesinden sekizini kaçırmış olsa da, 'formsuz' ifadesini kullanmaktan yana olmadığını belirtti:



"Dürüst olmak gerekirse, 'formsuz' ifadesi pek arkasına sığındığım bir şey değil. Ben yaptığım işe odaklanırım ve bir şekilde yolunu bulurum. Şu anda en iyi şekilde nasıl oynayabileceğimi çözmeye çalıştığım bir süreçteyim. Daha önce yaşamadığım bir şey değil.



NBA ile ilgili en iyi şey şu ki, en azından skor açısından nasıl etkili olabileceğinize bakıp, kendinizi ona göre ayarlama şansı bulabiliyorsunuz."



Ocak ayında üçlük çizgisi gerisinden denediği 12 şutun hiçbirinde de isabet bulamamış olan Russ, oynadığı beş maçta %32.8 şut isabeti ile 13.5 sayı ortalamasına sahip.