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Rondae Hollis-Jefferson, Beşiktaş ile anlaştı!

Serbest oyuncu Rondae Hollis-Jefferson'ın, menajeri Adie von Gontard'ın ESPN'e yaptığı açıklamaya göre, Beşiktaş ile sözleşme imzaladığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Serbest oyuncu Rondae Hollis-Jefferson'ın, menajeri Adie von Gontard'ın ESPN'e yaptığı açıklamaya göre, Beşiktaş ile sözleşme imzaladığı belirtildi.

Sözleşmesinde NBA çıkışı maddesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu, Draft edildiği 2015 yılından bu yana 319 NBA maçında forma giymişti.

Bu sene Portland Trail Blazers için 11 normal sezon ve beş playoff maçında forma giyen Hollis-Jefferson, en iyi sezonunu maç başına 13.9 sayı, 6.8 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları kaydettiği 2017-18'de, Brooklyn Nets'te geçirmişti.

EDİTÖR YORUMU / DOĞUŞ ÇİFTÇİ: Kariyerinde ilk Avrupa deneyimini yaşayacak olan Hollis-Jefferson, motoru yüksek olan, sağlam bir rotasyon oyuncusu olarak biliniyor ve birden fazla pozisyonu savunabiliyor. Çembere kat etme ve pasörlük konusunda da etkili olan RHJ'in en dikkat çeken problemi ise, kendi pozisyonundaki oyunculardan görülenin aksine, üçlük çizgisi gerisinden istikrarsız oluşu.


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