Ronaldo'ya ağır eleştiri: "Havuz kenarında fotoğraf çektiriyor"

Juventus'un eski başkanı Giovanni Cobolli Gigli Cristiano Ronaldo'nun ülkesine erken gitmesini eleştirerek İtalya'da sezonun tamamen iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Ronaldo'ya ağır eleştiri: 'Havuz kenarında fotoğraf çektiriyor'
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27 Mart 2020 23:44
Juventus'un eski başkanı Giovanni Cobolli Gigli, Cristiano Ronaldo'nun ülkesine koronavirüs ertelemelerinden önce gitmesini eleştirerek siyah beyazlı kulüpteki futbolcuların ayrılmak istemesini eleştirdi.

75 yaşındaki eski başkan Radio Punto'ya verdiği demeçte Ronaldo'yu eleştirirken, "Önce annesinin rahatsızlığı için ülkesine gitmek istedi ve gitti. Şimdi havuz kenarında fotoğraf çektiriyor" sözlerini kullandı.

Ronaldo'nun ülkesine gidişi ile takımdaki yabancı oyuncuların kendi ülkelerine gitmek istediğini savunan Gigli, "Bu onun yüzünden oldu. Şimdi herkes evinden çıkarak ülkesine gitmek istiyor. Bu çok saçma çünkü döndüklerinde tekrar 14 gün karantinada kalmak zorunda kalacaklar. Herkes evinde oturmalı ve beklemeli" ifadelerini kullandı.

Gigli ayrıca tüm dünyada futbolcuların kulüplerinin faaliyetlerinin devamı için ücret indirimini kabul etmesi gerektiğini ve Serie A'da sezonun tamamen iptal edilmesinin şart olduğunu söyledi.

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