Ronaldo'dan Maradona için taziye mesajı

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Haber; AA
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Ronaldo'dan Maradona için taziye mesajı
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25 Kasım 2020 21:56
İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. 

Ronaldo'nun sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Bugün ben bir arkadaşıma, dünya da ebedi bir dehaya veda ediyor. Tüm zamanların en iyilerinden biri. Benzersiz bir sihirbaz. Çok erken ayrılıyor, ancak sınırları olmayan bir miras ve asla doldurulmayacak bir boşluk bırakıyor. Huzur içinde uyu, asla unutulmayacaksın." ifadeleri kullanıldı. 

Maradona, geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayatını kaybetmişti. 



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