Barcelona efsanesi Rivaldo, Lionel Messi'nin ayrılacağı iddiaları ve Cristiano Ronaldo ile birlikte Juventus forması giyme ihtimalini değerlendirdi.



Rivaldo yaptığı açıklamada Messi'nin sözleşme bitimi olan 2021 yılında kulüpten ayrılacağına ilişkin iddialar üzerine yaptığı değerlendirmede İngiltere ve Juventus ihtimallerini anlattı. Messi'nin sözleşmesi bittiğinde 34 yaşında olacağına dikkat çeken Rivaldo, "O haliyle de Premier Lig'de hala kolayca oynayabileceğine inanıyorum Manchester City'de Guardiola var ve onunla olan ilişkileri İngiltere'ye gitmesine sebep olabilir. Çünkü ikisi de Barça'da antrenör - futbolcu ilişkisini çok iyi götürmüşlerdi" şeklinde konuştu.



RONALDO & MESSI - JUVENTUS OLUR MU?



Brezilyalı futbol efsanesi Rivaldo, Messi'nin Ronaldo ile birlikte Juventus'ta oynama ihtimalini 'dünyada bir patlama olabilir' şeklinde değerlendirdi.



Rivaldo bu ihtimalle ilgili, "Juventus bu transfer için ne kadar harcarsa harcasın zaten geri kazanacaktır. İkisinin aynı anda oynadığını görmek tarihsel bir ana tanıklık etmek gibi olurdu. Eminim Juventus'a bu transferi yapabilmesi için bir çok sponsor da finansal olarak yardım edecektir.



Rivaldo her şeye rağmen Messi'nin Barcelona'da kalmasının daha doğru olduğunu düşündüğünü belirterek sözlerini noktaladı.



