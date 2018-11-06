Ronaldinho'nun sadece 6 eurosu kaldı!

Bir zamanların unutulmaz futbolcularından Ronaldinho, zor günler geçiriyor. UOL Esporte gazetesinin iddiasına göre Ronaldinho'nun banka hesabında sadece 6 euro kaldı.
Brezilya'da izinsiz inşaat yaptığı için devlet tarafından 2 milyon euro para cezası kesilen Ronaldinho'nun cezayı ödeyemediği ve bu yüzden pasaportuna da el konulduğu belirtildi.
2 MİLYON EUROLUK CEZAYI ÖDEYEMEDİ
İflasın eşiğinde olduğu kaydedilen Ronaldinho'nun 2 milyon euroluk cezasını ödeyememesi halinde bir daha Brezilya'dan dışarı çıkamayacağı iddia edildi.
38 yaşındaki eski futbolcu Barcelona'da efsane haline gelirken ardından Milan, Flamengo, Atletico Mineiro takımlarında forma giymişti.
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Brezilya'da izinsiz inşaat yaptığı için devlet tarafından 2 milyon euro para cezası kesilen Ronaldinho'nun cezayı ödeyemediği ve bu yüzden pasaportuna da el konulduğu belirtildi.
2 MİLYON EUROLUK CEZAYI ÖDEYEMEDİ
İflasın eşiğinde olduğu kaydedilen Ronaldinho'nun 2 milyon euroluk cezasını ödeyememesi halinde bir daha Brezilya'dan dışarı çıkamayacağı iddia edildi.
38 yaşındaki eski futbolcu Barcelona'da efsane haline gelirken ardından Milan, Flamengo, Atletico Mineiro takımlarında forma giymişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın