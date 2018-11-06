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Ronaldinho'nun sadece 6 eurosu kaldı!

Brezilyalı unutulmaz eski futbolcu Ronaldinho'nun ekonomik kriz yaşadığı ve banka hesabında sadece 6 eurosu kaldığı belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ronaldinho'nun sadece 6 eurosu kaldı!
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06 Kasım 2018 17:38
Bir zamanların unutulmaz futbolcularından Ronaldinho, zor günler geçiriyor. UOL Esporte gazetesinin iddiasına göre Ronaldinho'nun banka hesabında sadece 6 euro kaldı.

Brezilya'da izinsiz inşaat yaptığı için devlet tarafından 2 milyon euro para cezası kesilen Ronaldinho'nun cezayı ödeyemediği ve bu yüzden pasaportuna da el konulduğu belirtildi.

2 MİLYON EUROLUK CEZAYI ÖDEYEMEDİ

İflasın eşiğinde olduğu kaydedilen Ronaldinho'nun 2 milyon euroluk cezasını ödeyememesi halinde bir daha Brezilya'dan dışarı çıkamayacağı iddia edildi.

38 yaşındaki eski futbolcu Barcelona'da efsane haline gelirken ardından Milan, Flamengo, Atletico Mineiro takımlarında forma giymişti.

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