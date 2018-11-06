Ronaldinho'nun sadece 6 eurosu kaldı!

Bir zamanların unutulmaz futbolcularından, zor günler geçiriyor. UOL Esporte gazetesinin iddiasına göre Ronaldinho'nun banka hesabında sadecekaldı.Brezilya'da izinsiz inşaat yaptığı için devlet tarafından 2 milyon euro para cezası kesilen Ronaldinho'nun cezayı ödeyemediği ve bu yüzden pasaportuna da el konulduğu belirtildi.İflasın eşiğinde olduğu kaydedilen Ronaldinho'nun 2 milyon euroluk cezasını ödeyememesi halinde bir daha Brezilya'dan dışarı çıkamayacağı iddia edildi.38 yaşındaki eski futbolcu Barcelona'da efsane haline gelirken ardından Milan, Flamengo, Atletico Mineiro takımlarında forma giymişti.