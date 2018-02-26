Romelu Lukaku: 'Saygı, daha çok saygı'

"BİR ŞEYLER KAZANMAK İSTİYORUM"

'ın Belçikalı golcüsü, futbol dünyasından daha fazla 'saygı' beklediğni söyledi.Henüz 24 yaşında olmasına rağmen önemli başarılar elde ettiğini kaydeden Lukaku, "16 yaşında oynamaya başladım. İnsanlar her yıl benden 20 gol beklemeye başladı ve bunu da 10 yıldır aralıksız yapıyorum. Sanırım kendimi kanıtladım. Böyle bir durumda daha çok saygı bekliyorsun. İnsanlara ne yapabileceğimi göstermek için gelişmek istiyorum." ifadelerini kullandı.Kupalar kazanmak istediğini vurgulayan golcü oyuncu, "Bir futbolcu olarak bireysel oynama peşinde değilim. Günümüz futbolunda büyük olarak kabul edilen birçok oyuncu, bir şeyler kazanmış oyuncular ve ben de aynısını istiyorum. Önümde uzun bir yol var ama hırslıyım ve her gün daha çok çalışacağım." dedi.Romelu Lukaku, Manchester United'da 40 maçta 22 gol attı.