Romelu Lukaku, Aston Villa'yı darmadağın etti!

İngiltere Premier Lig'de 4. hafta mücadelesinde Chelsea, konuk ettiği Aston Villa'yı 3-0 mağlup etti ve 3. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Romelu Lukaku, Aston Villa'yı darmadağın etti!
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11 Eylül 2021 21:29
İngiltere Premier Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Chelsea, Aston Villa'yı ağırladı.

Stamford Bridge'de oynanan müsabaka, Chelsea'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Kovacic ile 15. ve 90+3. dakikalarda Romelu Lukaku kaydetti.

Bu sonucun ardından 3. galibiyetini alan Chelsea, 10 puanla 2. sırada yer aldı. 2 maçtır kazanamayan Aston Villa ise 4 puanla 12. sırada yer buldu.

Chelsea, gelecek hafta Tottenham deplasmanına konuk olacak. Aston Villa ise Everton'ı ağırlayacak.

LUKAKU, ASTON VILLA'YI SEVİYOR

Romelu Lukaku; Aston Villa'ya rakip olduğu son 6 maçın hepsinde ağları sarsarken, rakip kaleye toplamda 8 gol bıraktı.


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