Romelu Lukaku, Aston Villa'yı darmadağın etti!

İngiltere Premier Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Chelsea, Aston Villa'yı ağırladı.



Stamford Bridge'de oynanan müsabaka, Chelsea'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Kovacic ile 15. ve 90+3. dakikalarda Romelu Lukaku kaydetti.



Bu sonucun ardından 3. galibiyetini alan Chelsea, 10 puanla 2. sırada yer aldı. 2 maçtır kazanamayan Aston Villa ise 4 puanla 12. sırada yer buldu.



Chelsea, gelecek hafta Tottenham deplasmanına konuk olacak. Aston Villa ise Everton'ı ağırlayacak.



LUKAKU, ASTON VILLA'YI SEVİYOR



Romelu Lukaku; Aston Villa'ya rakip olduğu son 6 maçın hepsinde ağları sarsarken, rakip kaleye toplamda 8 gol bıraktı.



