Rodriguez PSV'de tutunamadı, Milan'a dönüyor

Devre arasında Fenerbahçe'ye imza atmak üzereyken Hollanda'nın PSV kulübüne kiralanan İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'in yeniden Milan'a döneceği iddia edildi.Hollanda basınına yansıyan haberlerde Ricardo Rodriguez'de beklenen performansı alamayan PSV'nin oyuncu için belirlenen bonservis bedelini ödemeyerek Milan'a geri göndereceği belirtildi. Hollanda'da sezonun iptal edilmesi sebebiyle de İsviçrelinin Hollanda'ya geri dönmeyeceği de ifade ediliyor.PSV'nin yeni sezonda transferine odaklanacağı ismin ise Legia Varşova'nın yükselen değeri Michal Karbownik olacağı da gelen haberler arasında.Devre arasında geldiği PSV'de 6 maça çıkıp 448 dakika görev yapan Ricardo Rodriguez gol veya asist katkısı sağlayamamıştı.