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Rodallega'nın golü sonrası: "Ne yaptın Marcao?"

Trabzonspor'un Hugo Rodallega ile bulduğu golde Galatasaray taraftarlarının eleştirileri yeni transfer Marcao'da yoğunlaştı.

Kaynak: Sporx.com
Rodallega'nın golü sonrası: 'Ne yaptın Marcao?'
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10 Şubat 2019 19:42
Trabzonspor, Galatasaray karşısında Hugo Rodallega'nın attığı golle beraberliği yakalarken, golde yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu.

30. dakikada Nwakaeme'nin pasını alan Rodallega, defans ile karşı karşıya kalmasına rağmen çok sert ve isabetli bir şutla golünü attı.

Rodallega'nın şutu öncesinde karşısına gelen yeni transfer Marcao'nun hamlesinde başarısız olması ise Galatasaray taraftarlarının da dikkatini çekti.

Kolombiyalı golcü, Marcao'nun bacak arasından topu geçirdikten sonra güzel bir şut çekerek ağları buldu.









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