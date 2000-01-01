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Robinson: "Rodman'ın iyi bir kalbi vardı, ama takıma uyumsuzdu"

San Antonio Spurs efsanesi David Robinson, eski takım arkadaşı Dennis Rodman'ın iyi bir insan olduğunu, ancak takıma uyum sağlayamadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs efsanesi David Robinson, eski takım arkadaşı Dennis Rodman'ın iyi bir insan olduğunu, ancak takıma uyum sağlayamadığını söyledi.

Rodman, Detroit Pistons ve Chicago Bulls ile şampiyonluk kazandığı dönemlerle tanınsa da, Detroit ve Chicago'daki zamanları arasında San Antonio Spurs ile iki sezon geçirmişti.

Robinson, San Antonio'daki kötü çocuğun kısa dönemi hakkında konuştu:

"Dennis karmaşık bir adam. Bence geçmişi yüzünden kendini nasıl ifade edeceğini her zaman bilmiyor. Sevmesi kolay bir adam çünkü iyi bir kalbi var. Sıkı oynamak istiyor, doğru şeyleri yapmak istiyor, ama bir takım açısından ve takım perspektifinden bakınca, çok yıkıcı bir adamdı. Konfor alanından çıkmasını sağlamak için yapabileceğiniz hiçbir şey yoktu."

Rodman, 1993'te Pistons tarafından takas edildikten sonra Spurs'e katılmıştı. Kariyerinin zirvesinde olan Rodman, San Antonio'daki iki sezonu da dahil olmak üzere ligde yedi sezon üst üste ribaund kralı olmuştu. Lakin kişisel olarak, hayatının en karanlık dönemlerinin birindeydi.


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