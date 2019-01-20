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Robinho: ''Başakşehir çok büyük bir kulüp''

Robinho, Trabzonspor maçının ardından kısa bir değerlendirmede bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Robinho: ''Başakşehir çok büyük bir kulüp''
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20 Ocak 2019 21:54
Medipol Başakşehir'in Trabzonspor'u 4-2 yendiği maçta forma giyen Robinho, kısa bir değerlendirme yaptı.

Robinho maç sonu yaptığı değerlendirmede yeni takımı hakkında kısa bir açıklama yaptı.

İşte Robinho'nun maç sonundaki sözleri...

''Ortada bir maçtı, Trabzonspor deplasmanları hep zor oluyor ama iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Clichy'ye asist yaparak galibiyete katkıda bulunduğum için mutluyum.''

''Başakşehir çok büyük bir kulüp. Başakşehir'e karşı oynadığımız ilk maçta çok beğenmiştim, oyun felsefesi bana çok uygun. Sivasspor'a da çok teşekkür etmem lazım, beni Türkiye'ye getiren ve bana çok iyi davranan bir kulüptü. Artık Başakşehir için savaşacağım.''

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