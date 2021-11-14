Roberts Ozols, Norveç'e duvar oldu!

Norveç'in sahasında Letonya ile 0-0 berabere kalmasının ardından Milli Takımımız grupta 2. sıraya yükseldi. Cebelitarık'ı 6-0 yenen Ay-Yıldızlılarımız, Norveç'ten gelen güzel haberle zaferini ikiye katladı.



Letonya kalecisi Roberts Ozols, Norveç maçında harikalar yaratarak takımının 1 puan kazanmasında başrol oynadı.



DUVAR ÖRDÜ



Maçta 5 kritik kurtarış yapan Roberts Ozols, Norveç'in karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda kaşının açılması pahasına golü önledi. Maç boyunca müthiş bir oyun sergileyen Ozols, yan toplarda da hatasız oynayarak 1 puanın mimarı oldu.



BİR ANDA TARAFTARLARIMIZIN SEVGİLİSİ OLDU



Roberts Ozols bir anda taraftarlarımızın da sevgilisi haline gelirken sosyal medyada kaleciyle ilgili binlerce paylaşım yapıldı.



ISLAMBEK KUAT'I HATIRLATTI



Roberts Ozols'un bize büyük avantaj sağlayan performansı sonrası, o dönem attığı gol Türkiye'nin EURO 2016'ya direkt katılmasını sağlayan İslambek Kuat tekrar gündeme geldi. Türk taraftarlar daha sonra Kazak futbolcu Kuat'a teşekkür için baklava hediye etmişti.





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