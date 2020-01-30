Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor canlı yayınına katıldı ve Fenerbahçe'den Alper Potuk'un gündemlerinde olduğunu belirterek, Melnjak'ı gönderme düşünceleri olmadığını belirtti.Alper Potuk'tan cevap beklediklerini kaydeden Kartal, "Alper Potuk sevimli, iyi bir sporcu arkadaşımız. Gelmek isterse alırız. Yarın bitiyor, bilemiyoruz, biz isteriz. İyi bir sporcu, gelmek ister mi, istemez mi, onu bilemiyorum. Biz istedik, gelir, gelmez, kendisine kalmış." dedi.Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu kaydedilen sol bek Melnjak'ı göndermeyeceklerini vurgulayan başkan, "Melnjak'ı dışarı gönderme gibi bir düşüncemiz yok, bizim sporcumuz, bizde devam edecek, gelen bir teklif de yok" ifadelerini kullandı.