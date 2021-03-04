Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Marius Sumudica ile sözleşmesini feshetti. İşte açıklama...



"Marius Ninel Şumudica ile yollarımız ayrıldı. Teknik direktör Marius Ninel Şumudica ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Şumudica'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."



Çaykur Rizespor'un başında 7 maça çıkan Marius Sumudica, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.











