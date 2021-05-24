Yeni Malatyaspor'un başarılı oyuncusu Fofana'nın sözleşmesi sona erdi. Sarı-Kırmızılılar'da gösterdiği performansla takımın ligde kalmasında büyük rol oynayan yıldız kanat oyuncusuna Süper Lig'den çok sayıda talip var.



Çaykur Rizespor ve ligin yeni ekibi Giresunspor'un yakından ilgilendiği futbolcu için Yeni Malatyaspor da yeni sözleşme önermek istiyor.



Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Fofana ise bir süre daha önerileri değerlendirip kararını verecek.



MARLON'U DA İSTİYOR



Trabzonspor'un sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmadığı 24 yaşındaki sol bek ile Süper Lig'den 4 takım yakından ilgileniyor. Bu ekipler arasında Giresunspor ile Çaykur Rizespor da var. Fluminense ile 31 Aralık 2022'ye kadar kontratı bulunan Sambacı'ya, Brezilya'dan da bazı teklifler olduğu belirtildi.



