Rizespor'un Fenerbahçe'den istediği iki isim

Fenerbahçe ile adı anılan kaleci Gökhan Akkan için Rizespor, pazarlıklarda izleyeceği yol haritasını belirledi.



Karadeniz temsilcisi, Sarı-Lacivertliler'in kapıyı çalması halinde başarılı file bekçisine karşılık Mame Thiam ile Mauricio Lemos'u talep edecek.



Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un bu iki oyuncuyu takımda görmeyi çok istediği öğrenildi. Gökhan'ın, takımıyla 1 yıllık sözleşmesi kaldı.



