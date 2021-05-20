Rizespor'un Fenerbahçe'den istediği iki isim

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile adı geçen kaleci Gökhan Akkan'a karşılık iki futbolcuyu talep edecek.

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Rizespor'un Fenerbahçe'den istediği iki isim
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20 Mayıs 2021 08:38
Fenerbahçe ile adı anılan kaleci Gökhan Akkan için Rizespor, pazarlıklarda izleyeceği yol haritasını belirledi.

Karadeniz temsilcisi, Sarı-Lacivertliler'in kapıyı çalması halinde başarılı file bekçisine karşılık Mame Thiam ile Mauricio Lemos'u talep edecek.

Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un bu iki oyuncuyu takımda görmeyi çok istediği öğrenildi. Gökhan'ın, takımıyla 1 yıllık sözleşmesi kaldı.


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