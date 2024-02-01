Rizespor, Cifuentes transferinde sona yakın

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor transferde flaş bir hamle peşinde...



Sky Sports'un haberine göre; İskoç kulübü, yıldız orta saha oyuncusu Cifuentes için Rizespor'dan gelen teklifi kabul etti. Karadeniz kulübünün, Ekvadorlu futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. 24 yaşındaki oyuncunun sezon sonundaki satın alma opsiyonu ise 2 milyon Sterlin olarak belirlendi.



İMZA AN MESELESİ



Bu arada haber detayında Cifuentes ile hem Avrupa hem de Güney Amerika'daki bazı kulüplerin de ilgilendiği vurgulandı. Jose Cifuentes geçtiğimiz yaz ABD'nin Los Angeles FC takımından 1.4 milyon Euro bonservis bedeliyle Rangers'a transfer olmuştu. İmzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.



