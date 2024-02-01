Rizespor, Cifuentes transferinde sona yakın

Çaykur Rizespor'un, İskoçya'nın Rangers takımında forma giyen orta saha oyuncusu Jose Cifuentes'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Rizespor, Cifuentes transferinde sona yakın
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01 Şubat 2024 12:14
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor transferde flaş bir hamle peşinde...

Sky Sports'un haberine göre; İskoç kulübü, yıldız orta saha oyuncusu Cifuentes için Rizespor'dan gelen teklifi kabul etti. Karadeniz kulübünün, Ekvadorlu futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. 24 yaşındaki oyuncunun sezon sonundaki satın alma opsiyonu ise 2 milyon Sterlin olarak belirlendi.

İMZA AN MESELESİ

Bu arada haber detayında Cifuentes ile hem Avrupa hem de Güney Amerika'daki bazı kulüplerin de ilgilendiği vurgulandı. Jose Cifuentes geçtiğimiz yaz ABD'nin Los Angeles FC takımından 1.4 milyon Euro bonservis bedeliyle Rangers'a transfer olmuştu. İmzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.

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