Rize Belediyespor, Hatay'ı farklı geçti!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Rize Belediyespor, sahasında Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 82-69 yenerek ilk kez mücadele ettiği ligde ilk galibiyetini aldı.
Salon: Rize Yenişehir
Hakemler: Semih Vural, Muhammet Murat Zafer, Burak Erkan
Rize Belediyespor: Arzu Asiye Özdemir 11, Sherrill 5, Benson 33, Sümeyya Özcan 15, Cansu Öncel 2, Eydina Topçu, Deniz Üstün 16
Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin 4, Büşra Akbaş 9, Selena Kör 2, Ayşe Cora 9, Büşra Akgün 5, Gizem Başaran Turan 4, Prince 22, Hatice Bilir, Gatling 14
1. Periyot: 16-18
Devre: 42-36
3. Periyot: 59-50
5 faulle çıkan: Büşra Akbaş 31.14 (Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor)
Salon: Rize Yenişehir
Hakemler: Semih Vural, Muhammet Murat Zafer, Burak Erkan
Rize Belediyespor: Arzu Asiye Özdemir 11, Sherrill 5, Benson 33, Sümeyya Özcan 15, Cansu Öncel 2, Eydina Topçu, Deniz Üstün 16
Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin 4, Büşra Akbaş 9, Selena Kör 2, Ayşe Cora 9, Büşra Akgün 5, Gizem Başaran Turan 4, Prince 22, Hatice Bilir, Gatling 14
1. Periyot: 16-18
Devre: 42-36
3. Periyot: 59-50
5 faulle çıkan: Büşra Akbaş 31.14 (Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor)
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