Rıza Çalımbay'dan Robin Yalçın'a tam not

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da, Robin Yalçın oynadığı maçlarda görev yaptığı mevkilerdeki performanslarıyla tam notlar almaya devam ediyor.



Sivas Memleket gazetesinin haberine göre; Kırmızı-beyazlı ekibin sezon başı transferlerinden Yalçın, Sivasspor'da 26. haftaya kadar 3 mevkide görevler yaptı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın, jokeri konumundaki oyuncu, yiğido da bu sezon orta saha, sağ bek ve savunmanın göbeğinde görevler yaptı.



Görev yaptığı her mevkinin hakkını ortaya koyduğu futbollarla fazlasıyla veren Yalçın, taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanıyor.



Yalçın, son maçlarda Sivasspor'da savunmanın göbeğinde görev yapıyor.



