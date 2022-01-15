Rıza Çalımbay: 'Yönetime söyledim, en az 2 transfer'

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, 1-1 sona eren Trabzonspor mücadelesi sonrası konuştu.



Çalımbay, "İki taraf için de aynıydı saha şartları. Sivas eski Sivas değil. Kısa bir süre yağdı, ondan sonra saha oynanmayacak kadar kötü değildi. Zaman zaman çizgiler düzeltildi ve hakem müdahale etti. Mevsimden etkilenecek bir şey yoktu. Maçtaki tek amacımız kazanmaktı. Eksiklerimiz konuşuluyordu, biz çok üzerinde durmadık. Bizim bu maçta en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyordu. 7 tane yerli ile oynadık. Toplamda ise 14 tane yerli ile sahaya çıktık. Yeni o oynayan arkadaşımız Özkan da çok iyi oynadı. Zamanla daha iyi oynayacaktır." ifadelerini kullandı.



Ligde son dönemde çıkışa geçtikleri hatırlatılan tecrübeli teknik adam, "Avrupa kupalarına katıldık. Sezonu erken açtık. Ondan sonra sakatlarımız da oldu lig ve Avrupa'da. İstediğimiz şekilde başlayamadık. Trabzonspor'un geniş bir kadrosu var ve istediği oyuncuları da alabiliyor. Biz bir iki sakatlık yaşayınca sıkıntı yaşıyoruz. İki senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Tabii ki bizim de eksiklerimiz var. Bize de mutlaka transfer lazım" şeklinde konuştu.



"YEDİ YERLİYLE SAHAYA ÇIKTIK"



Karşılaşmaya galibiyet serisini devam ettirmek için "3 puan" parolasıyla çıktıklarını ifade eden Çalımbay, "Maçın başından sonuna kadar elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Her iki takımı da tebrik ediyorum, iki takım da galibiyet için oynadı. Hiç kimse beraberliği düşünerek oynamadı. O yüzden de mükemmel bir lig maçı oldu." dedi.



Takımındaki sakat ve eksik oyuncular nedeniyle kadro kurmakta sıkıntı yaşadıklarını belirten Çalımbay, şunları kaydetti:



"Baktığınız zaman 7 yerli oyuncuyla sahaya çıktık, 21 oyuncumuzun 14'ü yerliydi. Hepsi gayet iyi şekilde mücadele etti. İlk defa oynattığımız Özkan Yiğiter, gayet de güzel oynadı, bize göre daha da iyi olacak. Güzel bir lig maçı oldu. Trabzonspor çok iyi bir kadroya sahip, üstüne de koyarak devam ediyor. Biz de 3 oyuncumuzu oyuna aldık, tekrar bir hamle oyuncusu almak istedik. Kulübeye bir baktık hepsi defans oyuncusu, o yüzden sıkıntı yaşadık. Ama hiçbir zaman maçta oyundan ve mücadeleden kopmadık. Çok güzel bir şekilde maçı tamamladık."



"İKİ TRANSFER İSTİYORUZ"



Transfer çalışmalarının sorulması üzerine ise Çalımbay, "Transfer sayımızı 2'ye indirdik, yönetimimize de bunu söyledik. Lig uzun bir maraton, daha 17 maç oynayacağız. Bu maçlarda sık sık olacak. 3 gün sonra Göztepe'ye gideceğiz, arkasından 2 gün sonra Fenerbahçe ile oynayacağız." diye konuştu.



Sakatlıklar, cezalılar nedeniyle geniş bir kadro kurmak istediklerini aktaran Çalımbay, şöyle devam etti:



"Kadromuzu geniş ve iyi oyunculardan kurmamız gerekiyor. Max Gradel ve Faycal Fajr'in olmaması bizim için bir dezavantaj, onlar gelene kadar mutlaka bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yönetime söyledim, onlar da oyuncu almak için gayret ediyor. İnşallah en kısa sürede alırız. Orta saha ve forvet arkası iki oyuncu istedim. İyi bir yabancı veya yerli almamız gerekiyor. Alacağımız oyuncunun da yaşının küçük olması gerekiyor. Trabzonspor 22 yaşında bir oyuncu aldı ve bizim de ona yakın bir oyuncu almamız gerekiyor."



Trabzonspor'un çok kaliteli futbolcularının bulunduğunu da aktaran Çalımbay, "Bakasetas ve Hamsik, bunlar takımı yönlendiren adamlar. Onun için savunmayı da iyi yapmamız gerekiyordu ve yaptık. Top bizdeyken oyuncularımızın oyuna girmesi gerekiyordu. Defans yapmadık, atak yaptık. Trabzonspor'un çok tehlikeli olan yerleri vardı, onları da durdurmaya çalıştık, bütün tedbirlerimizi aldık." ifadelerini kullandı.



Zor bir takım karşısında 1 puan aldıklarını vurgulayan Çalımbay, "Trabzonspor sezon başından beri bütün takımların en iyi oyuncularını aldı ve bizim de ona göre bir tedbir almamız lazımdı. Ona göre çok güzel şekilde organize olduk ve kolay kolay da pozisyon vermedik. Özellikle ikinci yarının 15 dakikasında güzel bir baskı kurduk. Son paslarda biraz daha etkili olsaydık belki de galibiyetle ayrılabilirdik." açıklamasında bulundu.









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